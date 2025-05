Maxi incendio in zona interporto | nube di fumo nero visibile a chilometri di distanza - VIDEO

Un devastante incendio è scoppiato nell'area Interporto/Cis di Nola, creando una gigantesca nube di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Le fiamme, originarie di un'azienda di import-export, hanno reso l'aria irrespirabile. I vigili del fuoco sono tempestivamente intervenuti per domare le fiamme e contenere i danni. I dettagli e i video dell'incidente stanno emergendo, evidenziando la gravità della situazione.

Un grosso incendio si è sviluppato in zona InterportoCis di Nola. La nube di fumo sprigionata dalle fiamme è visibile da chilometri di distanza e ha reso l'aria irrespirabile. Ad andare a fuoco sarebbe un'azienda di import-export. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno.

