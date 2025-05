Maxi incendio al Cis di Nola e nube di fumo visibile a chilometri di distanza | Tenete le finestre chiuse

Un vasto incendio è scoppiato al Cis di Nola, generando una colossale nube di fumo visibile a chilometri di distanza. In risposta all'emergenza, il Comune ha emesso un avviso per tenere le finestre chiuse, mentre i vigili del fuoco sono impegnati in operazioni di spegnimento. La situazione resta critica e si sollecita la massima attenzione da parte della popolazione.

Maxi incendio al Cis di Nola: nube di fumo visibile da chilometri. Il Comune invita a tenere le finestre chiuse. Super lavoro per i vigili del fuoco.

Italia, maxi incendio in città: "Chiudete le finestre", tutto distrutto - Una tranquilla serata di metà maggio si è trasformata in un incubo, con un maxi incendio che ha avvolto la città.

