Maxi controllo a Bergamo | 125 identificati 4 indagati e un arresto

Un’imponente operazione di controllo del territorio a Bergamo ha portato all’identificazione di 125 persone, con quattro indagati e un arresto. Coordinata dalla Questura, l’azione ha visto l’impiego congiunto di polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale, sottolineando l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta alla criminalità e nel garantire la sicurezza dei cittadini.

IL BLITZ. Servizio straordinario di controllo del territorio a Bergamo coordinato dalla Questura di Bergamo: sono stati coinvolti operatori della polizia di stato, dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia locale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Maxi controllo a Bergamo: 125 identificati, 4 indagati e un arresto

Ne parlano su altre fonti

Maxi controllo a Bergamo: 125 identificati, 4 indagati e un arresto - Durante il controllo in via Mai e in Piazzale Alpini, è poi stato arrestato un soggetto italiano per un ordine di carcerazione. Grazie ai cani della polizia locale sono infine state elevate due ... 🔗Scrive ecodibergamo.it

Maxi multa da 80mila euro per discoteca di Bergamo - BERGAMO Maxi multa e chiusura per una discoteca della Bergamsca a seguito del controllo straordinario dei Carabinieri della Compagnia di Treviglio in un music club di Chignolo d’Isola. Nella notte tra ... 🔗Segnala ticinonotizie.it

Carobbio, maxi operazione antidroga: sequestrati 3,8 chili di cocaina e 125 mila euro in contanti - Dopo il blitz, l’uomo è stato arrestato e trasferito presso la Casa Circondariale di Bergamo. Il Gip ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. Le indagini ... 🔗Lo riporta ecodibergamo.it

I motociclisti forzano il posto di blocco a Lavarone