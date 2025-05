Mauro corona in lacrime a è sempre cartabianca per la morte del cane kurt

Mauro Corona è scoppiato in lacrime durante la trasmissione "È Sempre Cartabianca" per annunciare la triste morte del suo cane Kurt. In un momento di profonda emozione, l'autore e alpinista ha aperto il suo cuore al pubblico, condividendo il dolore per la perdita del suo fedele compagno, suscitando comprensione e solidarietà tra gli spettatori.

mauro corona annuncia la perdita del suo cane kurt. In una recente apparizione televisiva, Mauro Corona ha condiviso con il pubblico il dolore per la scomparsa del suo amato animale domestico, un momento di grande emozione che ha suscitato comprensione e solidarietà. La puntata di È Sempre Cartabianca, condotta da Bianca Berlinguer, si è concentrata anche su temi di attualità come i raid a Gaza, le indagini sul caso Garlasco e le vicende legate al caso Almasri. Tra gli ospiti fissi della trasmissione, Mauro Corona rappresenta una figura riconoscibile e apprezzata per la sua sincerità e sensibilità...

