Mauro Corona dice addio al suo cane Kurt | “11 anni di fedele paziente e silenziosa compagnia”

Mauro Corona ha condiviso la dolorosa notizia della morte del suo amato cane Kurt, dopo undici anni di intensa e silenziosa compagnia. Lo scrittore e alpinista ha espresso la sua profonda tristezza, rendendo omaggio a un legame che ha arricchito la sua vita. La notizia è stata discussa in una recente puntata, toccando il cuore di molti affezionati amici a quattro zampe.

Dopo 11 anni di vita assieme, lo scrittore e alpinista ha annunciato la morte del suo cane, Kurt. La tristezza profonda per la perdita condivisa anche durante una puntata di ". 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Mauro Corona dice addio al suo cane Kurt: “11 anni di fedele, paziente e silenziosa compagnia”

Mauro corona in lacrime a è sempre cartabianca per la morte del cane kurt - Mauro Corona è scoppiato in lacrime durante la trasmissione "È Sempre Cartabianca" per annunciare la triste morte del suo cane Kurt. 🔗continua a leggere

Altre fonti ne stanno dando notizia

Addio a Kurt, l'amico fedele di Mauro Corona: «Per 11 anni pazientemente al mio fianco»; Mauro Corona morto l' amato cagnolino Kurt | Negli occhi la gratitudine di chi ama. 🔗Ne parlano su altre fonti

Mauro Corona dice addio al suo cane Kurt: “11 anni di fedele, paziente e silenziosa compagnia” - La mote di Kurt ha colpito profondamente non solo Corona ma anche tutta la sua famiglia. In una recente intervista, l'alpinista aveva proprio raccontato della dipartita dell'animale, avvenuta a causa ... 🔗Da fanpage.it

Mauro Corona commosso in tv per la morte del suo cane Kurt: "Un'infezione se l'è portato via in due giorni" - “Non rispondeva, ma con gli occhi ci ha segnalato che ci sentiva”. Mauro Corona dice addio al suo cagnolino: “Kurt se n'è andato dopo 11 anni di fedele compagnia” ... 🔗informazione.it scrive

“Se ne è andato”: tragico lutto per Mauro Corona - Momenti di grande tristezza e commozione: l'addio di Mauro Corona sui social e in televisione. Il tremendo lutto che l'ha colpito. 🔗Si legge su msn.com

Mauro Corona sta per lasciare Cartabianca??