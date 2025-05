Maturità quali tracce potrebbero uscire alla prima prova | il toto-tema punta su D’Annunzio e sull’IA

Con l’avvicinarsi dell’esame di Maturità 2025, si riaccende il dibattito sulle possibili tracce per la prima prova di italiano. Gli studenti scommettono sui temi che potrebbero essere proposti, con focus particolare su D'Annunzio e sull'IA. Scopriamo insieme quali ipotesi alimentano il 'tototema' e come prepararsi al meglio per affrontare questa sfida cruciale.

L'esame di Maturità 2025 si avvicina e, come ogni anno, è scattato il 'toto-tracce' per la prima prova, quella di italiano. I maturandi e le maturande saranno chiamati a scegliere tra la tipologia A, l'analisi del testo (poetico o in prosa), la tipologia B, la stesura di un testo argomentativo, e la tipologia C, la scrittura di un elaborato su temi di attualità. Ecco quali sono le ipotesi su autori e argomenti emerse in questi mesi... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Maturità, quali tracce potrebbero uscire alla prima prova: il toto-tema punta su D’Annunzio e sull’IA

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Le tracce della prima prova alla Maturità 2025 secondo ChatGPT; Tracce prima prova maturità 2025: autori e temi del 18 giugno (secondo l’intelligenza artificiale); Maturità 2025, cosa uscirà nella prima prova? Il toto-tracce: D’Annunzio in pole, ma spuntano Europa, violenza di genere e anniversari; Maturità 2025: ecco le possibili tracce della prima prova. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Tracce che potrebbero uscire alla maturità #maturita2025 #maturita #liceo #collegamenti