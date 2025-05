Maturità 2025 è già ansia da toto-tracce | d’Annunzio è in pole position ma occhio agli outsider…

Con l'avvicinarsi della Maturità 2025, cresce l'ansia tra oltre 500.000 studenti pronti a affrontare la prima prova scritta il 18 giugno. Il toto-tracce, tradizione annuale, torna a far parlare di sé, con il grande favorito Gabriele D'Annunzio in pole position, ma non mancano outsider pronti a sorprendere. Scopriamo insieme le proiezioni per questa edizione dell'esame.

Il 18 giugno non è lontano. Oltre mezzo milione di studenti varcherà i cancelli della propria scuola per affrontare la prima prova scritta dell’esame di Maturità 2025. Impazza il toto-tracce, rito collettivo che annualmente si ripete. Quest’anno a dominare le previsioni è stato il vate Gabriele D’Annunzio, spesso “nominato” ma finora puntualmente ignorato dalle tracce dello scritto. D’Annunzio superstar, ma occhio agli outsider. Il portale Skuola.net, ha sondato un campione di studenti di quinto superiore, e sembra che il poeta di Alcyione sia il “papabile” argomento della prima traccia di letteratura. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Maturità 2025, è già ansia da toto-tracce: d’Annunzio è in pole position, ma occhio agli outsider…

Maturità 2025, curriculum dello studente: indicazioni operative per studenti, scuole e commissioni. NOTA Ministero - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha rilasciato una nota operativa riguardante il Curriculum dello studente per l'anno scolastico 2024/2025. 🔗continua a leggere

