Mattone che scotta a Milano arrivano i primi rinvii a giudizio | tre a processo per il cantiere di via Fauché 9

A Milano, si complica la vicenda del cantiere di via Fauché 9, con il rinvio a giudizio di tre indagati per abuso edilizio. La decisione è stata presa dalla giudice Antonella Bertoja durante l'udienza pre-dibattimentale, che ha rigettato la richiesta di proscioglimento avanzata dalla difesa. L'inchiesta della Procura di Milano continua a far emergere questioni legate alla legalità nel settore edificatorio.

Milano – Sono stati rinviati a giudizio i tre indagati nell'inchiesta della Procura di Milano per abuso edilizio sul cantiere per il palazzo di via Fauché 9. Lo ha deciso in udienza pre-dibattimentale la giudice Antonella Bertoja, respingendo la richiesta della difesa di prosciogliere tutti per "affidamento incolpevole". CANTIERE Via Fauchè 9 MILANO, 23 MAGGIO 2025, ANSADAVIDE CANELLA Il Tribunale ritiene infatti che "non è invocabile la buona fede, dovendo l'agente - si legge nel provvedimento - porre in essere tutto quanto è nelle sue possibilità per conformare la propria azione alle regole che governano la materia". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mattone che scotta a Milano, arrivano i primi rinvii a giudizio: tre a processo per il cantiere di via Fauché 9

