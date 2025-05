Mattia Gennari tra Samb Pistoiese e Ravenna | decisione imminente

Mattia Gennari si trova all'incrocio di importanti scelte, con la Samb, la Pistoiese e il Ravenna in lizza per il suo ingaggio. Mentre il centrale umbro valuta le proposte, la Pistoiese e il Ravenna, in particolare, stanno facendo una corte intensa. La decisione del difensore è attesa con grande interesse, poiché potrebbe influenzare la sua carriera e il destino delle squadre coinvolte.

E’ sempre in stand by la posizione di Mattia Gennari. Il centrale umbro sta valutando bene tutte le opzioni che gli sono pervenute. Da una parte c’è la Samb che vorrebbe confermarlo ma ci sono pure Pistoiese e Ravenna che gli fanno una corte serrata. Quest’ultima, poi, è prima nella classifica delle formazioni di D in odore di ripescaggio. Entrambe, secondo alcune indiscrezioni avrebbero offerto un biennale importante al difensore rossoblù che alla soglia dei 34 anni, li compirà a dicembre, ha l’occasione di portare a casa un accordo pluriennale. La Samb gli offrirebbe un anno a cifre più basse rispetto al club competitor anche perché, come si sa, in C i costi dei contratti si raddoppiano... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mattia Gennari tra Samb, Pistoiese e Ravenna: decisione imminente

Approfondimenti da altre fonti

Mattia Gennari tra Samb, Pistoiese e Ravenna: decisione imminente; Samb, un nome forte per l'attacco: si lavora anche su parecchi rinnovi, Gennari piace alla Pistoiese; Sambenedettese, Gennari verso l’addio: la Pistoiese pensa al ritorno del difensore; Sambenedettese: rinnovi contrattuali in bilico per Gennari e Guadalupi. 🔗Ne parlano su altre fonti

Mattia Gennari tra Samb, Pistoiese e Ravenna: decisione imminente - Gennari valuta offerte da Samb, Pistoiese e Ravenna. Zini vicino all'accordo con la Samb. Novità per il settore giovanile. 🔗Riporta ilrestodelcarlino.it

Samb, Zini sì-Gennari forse: dal notaio per lo stadio - SERIE C - Gli aggiornamenti sui difensori, nei professionisti scoglio contratti più pesanti. Qualcuno potrebbe spalmare l'ingaggio in più anni Mattia Gennari sta valutando bene tutte le opzioni che gl ... 🔗Come scrive youtvrs.it

Samb, due nodi da sciogliere…anzi tre: Toure andrebbe a parametro - SERIE C - Dopo la promozione in caso di rinnovo del 2005 il club dovrebbe versare un indennizzo alla squadra francese dove è cresciuto. Gennari-Guadalupi da attenzionare Sono due i nodi che il ds dell ... 🔗Segnala youtvrs.it