Matteo Ricci & Co le fake news contro la sanità delle Marche La verità è che con Acquaroli il sistema è rinato

Nel vivace confronto tra le voci sulla sanità marchigiana, è importante distinguere tra le fake news e i fatti concreti. Mentre alcune narrazioni cercano digettare ombre, la realtà dimostra che con figure come Acquaroli il sistema sanitario regionale sta rinascendo e trovando nuova linfa.

C'è un momento nel calcio in cui l'azione si fa chiara: un giocatore sfreccia verso la porta, palla al piede, pronto a segnare. È il momento del coraggio, della visione, della concretezza. Ma talvolta, proprio allora, arriva il fallo da dietro. Non per fermare un avversario, ma per impedire al compagno di squadra – ossia, alla propria regione – di segnare. È esattamente quello che sta accadendo oggi in sanità nelle Marche. Marche, con la giunta Acquaroli sanità a misura di cittadini. Dopo decenni di tagli, chiusure e dismissioni operate da amministrazioni regionali di sinistra, la giunta Acquaroli ha finalmente avviato la ricostruzione di un sistema sanitario a misura dei cittadini.

