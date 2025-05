Matteo Gigante chi è la sorpresa azzurra al Roland Garros

Matteo Gigante, giovane talento romano di 24 anni, sorprende al Roland Garros 2025 vincendo contro Stefanos Tsitsipas in un emozionante match di 4 set. Con questa straordinaria vittoria, il numero 167 del mondo avanza al terzo turno del prestigioso torneo parigino, sfidando ora un avversario di spicco statunitense. Scopriamo di più su questo promettente giocatore e il suo straordinario percorso.

(Adnkronos) – Miracolo Gigante al Roland Garros 2025. Matteo Gigante, 24 anni, si toglie lo sfizio di volare al terzo turno del torneo di Parigi battendo in 4 set Stefanos Tsitsipas. Il romano, numero 167 del mondo, supera il greco, 20esimo del ranking, e conquista il diritto di sfidare lo statunitense Ben Shelton nel terzo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Matteo Gigante, chi è la sorpresa azzurra al Roland Garros

