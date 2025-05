Matteo Gigante batte Tsitsipas | Giocato sul rovescio la forza è stata la tranquillità

Matteo Gigante ha appena realizzato una vera impresa al Roland Garros, sconfiggendo il temuto Stefanos Tsitsipas in cinque set con un gioco caratterizzato dalla calma e dalla precisione. A soli 23 anni e proveniente dalle qualificazioni, l’italiano si è guadagnato il passaggio al terzo turno mettendo in evidenza il suo talento e la serenità sotto pressione.

Matteo Gigante ha sconfitto il greco Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-2, 6-4 e si è qualificato al terzo turno del Roland Garros, firmando l'impresa sportiva della propria carriera. Il 23enne proveniente dalle qualificazioni ha battuto un ex finalista del secondo Slam della stagione e ora affronterà lo statunitense Ben Shelton, con il sogno di realizzare un'altra magia contro il numero 13 del seeding e meritarsi un possibile ottavo di finale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. Matteo Gigante ha analizzato la propria prestazione in conferenza stampa: " Avevo impostato la partita sul suo rovescio perché è il colpo su cui fa un po' più di fatica, ma allo stesso tempo dovevo avere grande convinzione per andare veloce con i piedi e togliere il tempo alla palla per fargliela arrivare più veloce e più rapida e mandarlo un po' fuori giri, questa è stata l'arma principale e poi ovviamente ci sono stati altri fattori.

