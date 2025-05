Mattarella | Pm e giudici devono apparire e essere imparziali anche in uso social

Il presidente Sergio Mattarella ha sottolineato l'importanza dell'imparzialità dei magistrati, inclusa l'uso dei social media, durante un incontro con i giudici in tirocinio al Quirinale. Ribadendo il valore del rigore morale e della professionalità, ha esortato a rispondere agli attacchi strumentali volti a minare l'integrità della magistratura, evidenziando il fondamentale ruolo di questa istituzione nella società.

(Adnkronos) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato oggi, mercoledì 28 maggio, al Quirinale i magistrati ordinari in tirocinio. "Rigore morale e professionalità elevata sono la risposta più efficace ad attacchi strumentali intentati per cercare di indebolire il ruolo e la funzione della giurisdizione e per rendere inopportunamente alta la tensione tra le . 🔗 Leggi su Ildifforme.it