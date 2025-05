Mattarella nessun potere è immune da vincoli e controlli

Nell'ambito di un recente intervento, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sottolineato l'importanza dei vincoli e dei controlli tra i vari organi dello Stato. Secondo la nostra Costituzione, l'esercizio della Giustizia è affidato alla magistratura, evidenziando come nessun potere sia esente da responsabilità. La lungimiranza della Costituzione mira a garantire un equilibrio fondamentale per il funzionamento democratico del Paese.

L'esercizio della Giustizia è "affidato dalla costituzione alla magistratura. La nostra Costituzione, lungimirante, persegue l'obiettivo di mantenere l'equilibrio tra i varo organi dallo stato: nessun potere è immune da vincoli e controlli". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando ai magistrati ordinari in tirocinio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mattarella, nessun potere è immune da vincoli e controlli

