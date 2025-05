Mattarella invita Pisani al Quirinale | Stima e fiducia nelle forze dell' ordine La risposta al Consiglio d' Europa

Il presidente Mattarella ha invitato il Capo della Polizia Pisani al Quirinale per rafforzare la fiducia nelle forze dell'ordine e rispondere alla recente richiesta del Consiglio d'Europa sul tema del razzismo. Un gesto importante che sottolinea l'impegno dello Stato nel garantire trasparenza e rispetto dei valori democratici.

Anche Sergio Mattarella è voluto intervenire sulla polemica del giorno, il richiamo del Consiglio d'Europa sul razzismo nelle forze dell'ordine. E lo ha fatto con un gesto concreto: il presidente della Repubblica ha invitato a colloquio per giovedì mattina il Capo della Polizia, direttore generale della Pubblica sicurezza, Vittorio Pisani, per riconfermare la stima e la fiducia della Repubblica nelle Forze dell’ordine, la cui azione si ispira allo spirito democratico e ai valori della Costituzione. A farne notizia è una nota del Colle. Secondo l'organismo di Strasburgo, l'Italia deve "condurre uno studio indipendente sul fenomeno della profilazione razziale all'interno delle forze dell'ordine". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Mattarella invita Pisani al Quirinale: "Stima e fiducia nelle forze dell'ordine". La risposta al Consiglio d'Europa

Consiglio d’Europa, Mattarella: ‘stima e fiducia in forze dell’ordine’ - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per domani il Capo della Polizia, Vittorio Pisani, per ribadire la stima e la fiducia nelle Forze dell'ordine. 🔗continua a leggere

Le notizie più recenti da fonti esterne

Mattarella invita Pisani al Quirinale: Stima e fiducia nelle forze dell'ordine. La risposta al Consiglio d'Europa | .it; Il Consiglio d'Europa richiama l'Italia sul razzismo in Polizia. L'ira di Roma; Mattarella invita al Colle Capo Polizia, stima e fiducia; Consiglio d'Europa: l'Italia avvii uno studio su profilazione razziale delle forze dell'ordine. 🔗Ne parlano su altre fonti

Mattarella invita al Colle Capo Polizia, stima e fiducia - Il Presidente della Repubblica ha invitato a colloquio per domattina il Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica sicurezza, Vittorio Pisani, per riconfermare la stima e la fiducia della Re ... 🔗Scrive msn.com

Il Consiglio d'Europa accusa la Polizia italiana, Mattarella e Meloni rispondono - Si riaccende la polemica sulla profilazione razziale delle forze dell'ordine dopo le nuove dichiarazioni di Cottier. La premier: "Accuse vergognose". Il capo dello stato invita Pisani al Quirinale per ... 🔗Riporta ilfoglio.it

Consiglio d’Europa: «L'Italia studi il razzismo tra forze di Polizia». L'Ira di Meloni e lo stupore di Mattarella - Il Consiglio d’Europa, attraverso la Commissione europea contro il razzismo e l’intolleranza (ECRI), ha pubblicato il suo ultimo rapporto sull’Italia, evidenziando preoccupazioni riguardo alla condott ... 🔗informazione.it scrive

Mattarella invita gli YouTuber al Quirinale per parlare della Costituzione italiana