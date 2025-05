Mattarella | Giudici e pm hanno il dovere di essere imparziali Nessun potere è immune da vincoli e controlli

Il Presidente Sergio Mattarella sottolinea l'importanza dell'imparzialità per giudici e pubblici ministeri, ribadendo che ogni potere deve essere soggetto a vincoli e controlli. Con ogni riferimento alla Costituzione, evidenzia come essa promuova un equilibrio tra gli organi dello Stato, essenziale per garantire un esercizio della giustizia equo e imparziale.

Il Presidente, Sergio Mattarella, è stato molto netto rivolgendosi ai magistrati ordinari: "L'esercizio della giustizia è affidato dalla Costituzione alla magistratura. La nostra Costituzione, lungimirante, persegue l'obiettivo di mantenere l'equilibrio tra i varo organi dallo stato: nessun potere è immune da vincoli e controlli" L'articolo Mattarella: “Giudici e pm hanno il dovere di essere imparziali. Nessun potere è immune da vincoli e controlli” proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Mattarella: “Giudici e pm hanno il dovere di essere imparziali. Nessun potere è immune da vincoli e controlli”

Mattarella, batti un colpo! Il silenzio assordante del Colle mentre La Russa esonda dai propri compiti istituzionali. Dov’è il garante della Costituzione? - Il silenzio del Colle si fa assordante mentre Mattarella sembra assente. Ignazio La Russa, presidente del Senato, si allontana dai suoi compiti istituzionali con dichiarazioni surreali sul referendum, mettendo in discussione il proprio ruolo di garante della Costituzione e sdoganando l'astensionismo con una frenesia inaspettata. 🔗continua a leggere

