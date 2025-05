Mattarella | Giudici e Pm devono essere e apparire irreprensibili e imparziali anche su social

Il presidente Mattarella sottolinea l'importanza che giudici e magistrati mantengano sempre un comportamento irreprensibile e imparziale, anche sui social media, ricordando che la credibilità della magistratura dipende dalla loro tutela dell'immagine e dell'integrità professionale. In un'epoca digitale, la trasparenza e il rispetto delle regole diventano fondamentali per preservare la fiducia nel sistema giudiziario.

(Agenzia Vista) Roma, 28 maggio 2025 "Giudici e pubblici ministeri hanno il dovere di essere e apparire irreprensibili e imparziali, in ogni contesto, anche nell'uso dei social media, con la consapevolezza che, nei casi in cui viene posto in discussione il comportamento di un magistrato, ne può risultare compromessa la credibilità della magistratura". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso dell'incontro al Quirinale con i magistrati ordinari in tirocinio. Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it