Mattarella bacchetta la maggioranza | “No ad attacchi strumentali contro i giudici”

Sergio Mattarella interviene con fermezza contro le recenti dichiarazioni del sottosegretario Delmastro, che ha paragonato i magistrati ai mafiosi. Il Presidente della Repubblica definisce questi attacchi "strumentali" e avverte sui rischi di indebolire la giurisdizione, sottolineando l’importanza di mantenere un clima di rispetto tra le istituzioni e di evitare tensioni ingiustificate nel sistema giudiziario.

