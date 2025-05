Mattarella ai magistrati | Senso responsabilità necessario per indipendenza e autonomia

Il presidente Mattarella ha sottolineato l'importanza del senso di responsabilità tra i magistrati, evidenziando come ciò sia fondamentale per garantire l'indipendenza e l'autonomia della funzione giudiziaria. In un contesto di grande criticità, il suo richiamo invita a mantenere alta la fiducia nel sistema giudiziario attraverso comportamenti esemplari.

(Agenzia Vista) Roma, 28 maggio 2025 “L'appartenenza all'Ordine giudiziario impone un alto senso di responsabilità, dalla cui osservanza dipende, in ampia misura, la credibilità della stessa funzione giudiziaria. L'esercizio rigoroso del senso di responsabilità è, quindi, un risvolto necessario dell'indipendenza e autonomia della magistratura, che esige qualificazione professionale, rispetto puntuale della deontologia, irreprensibilità dei comportamenti individuali”. Lo ha ricordato in serata il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo la Quirinale i magistrati ordinari in tirocinio nominati con i Dm 15042024 e Dm 22102024. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mattarella ai magistrati: Senso responsabilità necessario per indipendenza e autonomia

Lusso moralistico o responsabilità ambientale? Due intellettuali si sfidano sul vero senso del Green Deal - Nel dibattito sull'ambiente, si confronteranno due intellettuali: uno, defensor del lusso moralistico, denuncia le conseguenze del green deal, mentre l'altro, un realista, sostiene che l'abrogazione della direttiva sulla diligenza sostenibile sia una necessità per proteggere l'industria europea. 🔗continua a leggere

Mattarella ai magistrati: Senso responsabilità necessario per indipendenza e autonomia