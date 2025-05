Mattarella ai magistrati Nessun potere è immune da controlli

Nell’importante discorso rivolto ai magistrati, il Presidente Mattarella sottolinea la centralità del giudiziario nel garantire i diritti fondamentali e l'equilibrio tra i poteri dello Stato. La Costituzione italiana, con la sua visione lungimirante, stabilisce che nessun potere è esente da controlli, ribadendo l'importanza della trasparenza e della responsabilità nelle istituzioni.

ROMA (ITALPRESS) – “L a nostra Costituzione, nel lungimirante e prezioso disegno istituzionale, persegue l’obiettivo di mantenere equilibrio tra i vari poteri dello Stato, assegnando all’ordine giudiziario la tutela dei diritti fondamentali di ciascuno. Nessun potere dello Stato nessuno è immune da vincoli e controlli, la stessa sovranità popolare viene esercitata nelle forme nei limiti stabiliti dalla Costituzione”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso dell’incontro al Quirinale con i magistrati ordinari in tirocinio. “Giudici e pubblici ministeri hanno il dovere di essere e di apparire irreprensibili e imparziali in ogni contesto, anche dell’uso dei social media, con la consapevolezza che nei casi in cui viene, fondatamente, posto in discussione il comportamento di un magistrato, ne può risultare compromessa la credibilità della magistratura”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it