Mattarella a giovani toghe | no potere senza controllo siate irreprensibili

Il presidente Sergio Mattarella ha incontrato giovani magistrati al Quirinale, sottolineando l'importanza dei controlli e dei vincoli per ogni potere dello Stato. In un messaggio chiaro, ha ribadito che la sovranità popolare deve sempre rispettare i principi costituzionali, invitando i neolaureati a mantenere un comportamento irreprensibile nella loro carriera professionale.

Roma, 28 mag. (askanews) – "Nessun potere dello Stato – nessuno – è immune da vincoli e controlli. La stessa sovranità popolare viene esercitata 'nelle forme e nei limiti stabiliti dalla Costituzione', come questa dispone nel suo primo articolo". Sergio Mattarella accoglie al Quirinale, anche in qualità di presidente del Csm, i magistrati appena nominati e questa è la prima "lezione" che impartisce loro. Una sorta di bussola che il capo dello Stato ripete sempre anche a se stesso come ricorda spesso nei suoi interventi. Poi i suggerimenti più specifici legati all'esercizio della magistratura e dunque innanzitutto "essere e apparire – apparire ed essere – irreprensibili e imparziali, in ogni contesto anche nell'uso dei social media", perchè è dal rigore che il giudice acquista e dà corpo all'indipendenza e all'autonomia che la Costituzione gli affida.