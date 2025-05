Matrimonio di Ekrem ed Elif intimità infranta e attacco a Aslan in The Family

Scopri cosa succederà nel matrimonio di Ekrem ed Elif, tra momenti di intimità infranta e un attacco a Aslan in "The Family". L'episodio del 29 maggio 2025 su Canale 5 promette tensione e emozioni forti, mantenendo gli spettatori col fiato sospeso.

Le anticipazioni per l'episodio di The Family in onda il 29 maggio 2025 su Canale 5 offrono uno sguardo intenso su eventi delicati e momenti carichi di tensione. L'episodio vedrà la ricomparsa di situazioni emozionanti e scene drammatiche che manterranno alta l'attenzione degli spettatori. Il matrimonio sotto tensione Durante le celebrazioni per le nozze di .

The Family stagione 2: conflitti familiari, attacchi a Ibrahim e accordi con imprenditori russi - La seconda stagione di "The Family" sbarca su Canale 5, portando con sé intensi conflitti familiari, attacchi a Ibrahim e intrighi con imprenditori russi. 🔗continua a leggere

