Matrimonio a Prima Vista 14… E poi | ecco cosa è successo dopo le scelte finali

In attesa del gran finale di Matrimonio a Prima Vista 14, il 11 giugno 2025 su Real Time andrà in onda l’episodio speciale "E poi…", che svelerà cosa è successo dopo le scelte finali. A distanza di mesi dalla conclusione delle riprese, scopriremo come le coppie hanno affrontato la vita reale e se l’amore è realmente sbocciato. Preparati a emozioni e sorprese!

Ultimo atto per la quattordicesima edizione di Matrimonio a Prima Vista. Mercoledì 11 giugno 2025 su Real Time, dopo la messa in onda delle scelte finali prevista per la prossima settimana, verrà trasmesso l’episodio speciale E poi., girato a distanza di alcuni mesi dalla fine delle riprese. Le tre coppie protagoniste avranno confermato le scelte fatte durante il percorso? In attesa della visione in chiaro, ecco le nostre anticipazioni su quello che è accaduto tra i sei protagonisti a telecamere spente. L’episodio è già disponibile in anteprima su Discovery+. Giorgio e Adele dopo la scelta. © US Warner Bros. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it