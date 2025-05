Maternità stop al Margherita Da luglio due mesi di lavori | Ma nessuna comunicazione

Firenze, 28 maggio 2025 – La maternità Margherita chiuderà per ristrutturazione dal 1° luglio per circa due mesi, creando preoccupazione tra le donne in attesa. La notizia, comunicata da future mamme sui social e al nostro giornale, arriva senza preavviso, suscitando interrogativi sulle alternative per le donne che si accingono a partorire.

Firenze, 28 maggio 2025 – Brutta sorpresa per la donne in attesa di partorire alla Margherita: la struttura chiuderà infatti per ristrutturazione dal prossimo 1° luglio per circa due mesi, forse meno. A segnalare la novità al nostro giornale, oltre che sui social, alcune future mamme che avevano scelto di partorire nel centro dedicato al parto naturale. “La chiusura improvvisa del Centro Nascite Margherita di Firenze – ci ha scritto Chiara Dall’Aglio – è stata comunicata con sole quattro settimane di preavviso. Mi trovo attualmente a 6 settimane dal parto e ho ricevuto la comunicazione solo ieri sera (lunedì, ndr), senza alcun avvertimento preventivo, lasciandomi in uno stato di sconforto e angoscia totali... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maternità, stop al Margherita. Da luglio due mesi di lavori: “Ma nessuna comunicazione”

Il rapporto russo che affossa Conte e Speranza