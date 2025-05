Master di scrittura Maraini | Trump? Un commerciante che non capisce nulla di cultura

Nell'analisi dell'approccio culturale di Donald Trump, emerge un ritratto di un uomo d'affari che disdegna il valore dell'educazione e della cultura. Le sue critiche ad istituzioni prestigiose come Harvard rivelano una vendetta su chi osa contestarlo. In questo articolo, esploreremo come questa visione possa influenzare non solo la politica, ma anche il futuro del nostro sistema culturale.

"Donald Trump? Un commerciante che non capisce nulla di cultura e crede sia solo una inutile spesa da tagliare. Ce l’ha con Harvard perchĂ© lo ha criticato ed è vendicativo: un presidente di uno Stato che si comporta in questo modo è inaccettabile, e c’è da stupirsi di chi lo ha votato”. La. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Master di scrittura, Maraini: "Trump? Un commerciante che non capisce nulla di cultura"

