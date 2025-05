Mastella | Inaccettabili lezioni su Polizia dal Consiglio d’Europa

Clemente Mastella esprime il suo disappunto riguardo alle critiche del Consiglio d'Europa sulle forze di polizia italiane, definendole inaccettabili. Richiamando la figura di Pasolini, Mastella sottolinea il valore e la dignità dei poliziotti, evocando un episodio storico per difendere il loro operato di fronte alle accuse di razzismo.

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Sono inaccettabili le lezioni dal Consiglio d’Europa che taccia di razzismo le nostre forze di Polizia: sono un inguaribile pasoliniano, e ricordando la lezione di questo grande scrittore dopo i fatti di Villa Giulia, dico che tra i poliziotti che per un salario appena dignitoso preservano la sicurezza di tutti e i benpensanti che da Strasburgo sdottoreggiano sul nulla, sto con i nostri agenti di polizia. Solidarietà assoluta a loro”, lo scrive in una nota il leader di NdC e sindaco di Benevento Clemente Mastella. L'articolo Mastella: “Inaccettabili lezioni su Polizia dal Consiglio d’Europa” proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Mastella: “Inaccettabili lezioni su Polizia dal Consiglio d’Europa”

