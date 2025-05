Massimo Di Rosa Country Director di Bitpanda | Nello sport il nostro mindset vincente

Milano, estate 2024: mentre la città è deserta, Bitpanda, rappresentata dal suo Country Director Massimo di Rosa, si prepara a stringere un importante accordo. In questo clima estivo, esploreremo il mindset vincente che guida l'azienda, ispirandosi ai valori dello sport per affrontare le sfide del mercato e proiettarsi verso un futuro di successo.

Milano, estate 2024. È periodo di ferie e per le strade della metropoli meneghina non circolava praticamente nessuno. Eppure, proprio in quei giorni, due brand stavano lavorando all’ombra della Madonnina per chiudere il loro accordo nel più breve tempo possibile: Bitpanda, piattaforma online che permette di investire in vari asset digitali (tra cui criptovalute, azioni, ETF, e materie prime), e il Milan, una tra le squadre di calcio più conosciute al mondo. «La nostra natura è muoverci in maniera estremamente veloce», ci racconta Massimo Di Rosa, Country Director di Bitpanda. «La partnership è nata ed è stata siglata nel giro di qualche settimana, ad agosto... 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Massimo Di Rosa, Country Director di Bitpanda: «Nello sport, il nostro mindset vincente»

