Maschi veri Laura Adriani video intervista | Ho imparato a dire no a certi maschi sogno di essere il Nanni Moretti de Ostia

In questa esclusiva video intervista, Laura Adriani, protagonista della serie Netflix "Maschi veri", ci racconta il suo viaggio artistico e personale. Dalla sua esperienza a Parigi e le sfide nei rapporti con i maschi di oggi, ai sogni di regia ispirati a Nanni Moretti, Adriani condivide visioni sulla sua carriera e sulla futura serie "Balene", toccando temi attuali come l’intelligenza artificiale.

La nostra video intervista a Laura Adriani, tra le protagoniste della serie Netflix Maschi veri: ci ha parlato dal suo personaggio ai maschi di oggi, dalla vita a Parigi all’intelligenza artificiale, dalla prossima serie Balene al sogno della regia e diventare il “ Nanni Moretti de Ostia “. Vi presentiamo la nostra video intervista a Laura Adriani, tra le protagoniste della serie Netflix Maschi veri. L’attrice interpreta Daniela, compagna di Massimo (Matteo Martari), aspirante influencer ambiziosa e autoironica, e in questa lunga chiacchierata ci ha parlato di tante cose interessanti, dal suo personaggio ai maschi veri di oggi, dalla sua vita a Parigi all’intelligenza artificiale, dalla sua prossima serie Balene fino al sogno di passare alla regia e diventare il “ Nanni Moretti de Ostia “. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Maschi veri, Laura Adriani video intervista: «Ho imparato a dire no a certi maschi, sogno di essere il “Nanni Moretti de Ostia”»

