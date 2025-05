Martina vittima di femminicidio a 14 anni dall' ex scuola | In suo nome continueremo a educare all' amore

Martina Carbonaro, vittima di femminicidio a soli 14 anni, è stata commemorata dalla comunità della scuola media Gennaro Aspreno Rocco di Afragola. Gli insegnanti e i compagni hanno descritto Martina come una ragazza dolce e piena di sogni, la cui memoria diventerà un simbolo per educare all'amore e al rispetto, affinché tragedie simili non si ripetano.

"Martina era una di noi. Una ex alunna della nostra scuola. Una ragazza dolce, piena di sogni, con lo sguardo aperto sul futuro. Aveva solo 14 anni". È così che la comunità scolastica della scuola media Gennaro Aspreno Rocco di Afragola ha ricordato Martina Carbonaro, la giovanissima vittima di... 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Martina vittima di femminicidio a 14 anni, dall'ex scuola: "In suo nome continueremo a educare all'amore"

