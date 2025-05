Martina uccisa dall’ex parla l’avvocato del ragazzo | cosa ha fatto dopo la confessione

L'omicidio di Martina Carbonaro, una ragazza di soli 14 anni, da parte del suo ex fidanzato Alessio Tucci, di 19, ha scosso profondamente la comunità di Afragola. Secondo l'avvocato di Tucci, la tragica azione sarebbe stata motivata dalla sua impossibilità di accettare la fine della relazione. In questo articolo, si esplorano le dinamiche di questo terribile evento e le conseguenze legali che ne sono derivate.

Non accettava la fine della relazione. Questo, secondo l’avvocato, sarebbe il motivo che ha spinto Alessio Tucci, 19 anni, a uccidere la sua ex fidanzata Martina Carbonaro, una ragazza di appena 14 anni. Un gesto estremo, che ha sconvolto Afragola e scatenato un’ondata di indignazione e dolore. Martina era scomparsa lunedì 26 maggio. Il suo corpo è stato ritrovato la notte scorsa, senza vita, in una struttura abbandonata vicino allo stadio “Moccia” della cittadina campana. Il suo ex, reo confesso, è ora in carcere a Poggioreale. Leggi anche: Martina uccisa a 14 anni dall’ex fidanzato, interviene Paolo Crepet: “Di chi è la colpa” Leggi anche: Tragedia durante l’addio al celibato, il futuro sposo perde la vita così: atroce Il racconto dell’avvocato: “Alessio ha pianto per ore”. 🔗 Leggi su Tvzap.it