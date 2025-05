Martina uccisa dall’ex | il post di lui pochi giorni prima dell’omicidio

Martina Carbonaro, una giovane di 14 anni, è stata tragicamente uccisa dal suo ex fidanzato Alessio Tucci, di 17 anni, pochi giorni dopo un inquietante post su TikTok. L'ultimo messaggio di Alessio, carico di nostalgia, risuona ora come un presagio funesto. La vicenda solleva interrogativi sulle dinamiche giovanili e sulla violenza di genere, rendendo urgente una riflessione profonda su questi temi.

Pochi giorni prima di togliere la vita a Martina Carbonaro, 14 anni, il suo ex fidanzato Alessio Tucci, 17enne di Afragola, aveva pubblicato su TikTok un post nostalgico che oggi suona come un presagio inquietante. " Domani il Napoli al 99% vincerà il suo quarto scudetto, ma quanto sarebbe stato bello festeggiarlo con la persona che ti manca attualmente ", scriveva il ragazzo. A un commento di un utente, che raccontava di essere stato lasciato tre giorni prima della partita, Tucci aveva risposto: "Capisco". Un segnale pubblico di sofferenza ossessiva che, secondo gli inquirenti, si è trasformata in follia omicida.

Alessio Tucci, chi è il 19enne che ha ucciso l'ex Martina Carbonaro ad Afragola: «L'ho ammazzata perché mi aveva lasciato». Il post su TikTok prima del delitto - Nel tragico contesto di Afragola, Alessio Tucci, un muratore di 19 anni, ha ucciso l'ex compagna Martina Carbonaro dopo una rottura.

