Martina uccisa dall' ex fidanzato a 14 anni | lacrime e dolore alla fiaccolata

Una comunità in lutto si unirà per onorare la memoria di Martina Carbonare, la 14enne tragicamente uccisa dal suo ex fidanzato. Circa duemila persone hanno partecipato alla fiaccolata ad Afragola, portando messaggi di amore e solidarietà. Sotto lo striscione "L'amore vero non uccide. Ciao Martina", il corteo silenzioso ha reso omaggio a una giovane vita spezzata, evidenziando la necessità di combattere la violenza.

Circa duemila persone stanno sfilando per le strade di Afragola in ricordo di Martina Carbonare, la 14enne uccisa dell'ex fidanzato Alessio Tucci. "L'amore vero non uccide. Cia Martina", recita lo striscione che apre il corteo. A guidare questa processione silenziosa - a tratti scossa da.

Martina Carbonaro, trovata morta la ragazza di 14 anni scomparsa ad Afragola: uccisa a bastonate dall'ex ragazzo, il corpo era sotto un materasso - La tragica storia di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni scomparsa ad Afragola, si è conclusa in modo angosciante. 🔗continua a leggere

