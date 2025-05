Martina uccisa dall' ex che confessa | Mi aveva lasciato Lo sfogo della mamma della 14enne | Chi ti ha fatto del male pagherà

"Figlia mia chi ti ha fatto del male la pagherà, vola in alto. Ora starai con i miei genitori. Tu sei stata importante e lo sarai per sempre". Si sfoga così sui social Enza Cossentino, la mamma di Martina Carbonaro, uccisa dall'ex in un casolare abbandonato dello stadio Moccia di Afragola, dove è... 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Martina uccisa dall'ex che confessa: "Mi aveva lasciato". Lo sfogo della mamma della 14enne: "Chi ti ha fatto del male pagherà"

