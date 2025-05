Martina Carbonaro, una studentessa di soli 14 anni, è stata tragicamente uccisa ad Afragola. La professoressa che la insegnava esprime il suo profondo dolore attraverso un toccante ricordo del loro legame, sottolineando quanto fosse speciale la giovane. L'articolo esplora non solo l'omicidio, ma anche l'impatto devastante che ha avuto sulla comunità e sull'impegno della docente a trasformare il dolore in azione.

“Prof. Carbonaro,no Carbonara. E dai Martina che fa’ a me piace la carbonara e tu sei bella e buona come un piatto di carbonara. Così noi scherzavamo sempre“. Inizia così il post della professoressa di Martina Carbonaro, uccisa a 14 anni ad Afragola. Per l'omicidio della giovane studentessa è stato fermato l'ex fidanzato, che avrebbe confessato di averla uccisa. L'articolo Martina uccisa a 14 anni, la sua prof: “Perdere un’alunna così è come perdere una figlia. Trasformerò il dolore in un impegno ancora più forte” . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it