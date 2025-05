La tragica morte di Martina, una ragazza di soli 14 anni uccisa dall'ex fidanzato ad Afragola, ha suscitato indignazione e riflessione. Paolo Crepet, noto psichiatra e sociologo, interviene sul drammatico caso chiedendosi: “Di chi è la colpa?”. Questo femminicidio riaccende il dibattito sulla violenza di genere e le responsabilità sociali che l'accompagnano.

Martina uccisa a 14 anni dall'ex fidanzato, interviene Paolo Crepet: "Di chi è la colpa". È esplosa con violenza sulle pagine dei giornali l'ennesima, devastante notizia: un nuovo femminicidio, accaduto ad Afragola (Napoli), stavolta a spezzare la vita di una ragazza giovanissima. Una ragazza di 14 anni uccisa da chi diceva di amarla. Un ex fidanzato di 19 anni che non accetta la fine, che si trasforma in carnefice. Ma davvero tutto si riduce a un "raptus"? O c'è una responsabilità più profonda, più diffusa, più scomoda da ammettere? Paolo Crepet, psichiatra e voce lucida nel caos mediatico, interviene senza mezzi termini.