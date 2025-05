Martina trovata senza vita a 14 anni | la confessione choc dopo la tragedia

La tragica storia di Martina Carbonaro, una ragazza di 14 anni di Afragola, sconvolge la comunità dopo il suo ritrovamento senza vita, avvenuto due giorni dopo la sua scomparsa il 26 maggio. Una confessione scioccante ha rivelato dettagli inquietanti sulla vicenda, portando alla luce una verità dolorosa che ha lasciato amici e familiari in profondo stato di shock e incredulità.

Una confessione shock ha svelato la dolorosa verità dietro la scomparsa di Martina Carbonaro, una giovane di soli 14 anni originaria di Afragola, centro urbano vicino a Napoli. La ragazza era scomparsa nel pomeriggio di lunedì 26 maggio, ed è stata ritrovata senza vita due giorni dopo. A confessare l’omicidio è stato il suo ex fidanzato, che ha ammesso di averla uccisa in preda alla gelosia e al rifiuto di accettare la fine della loro relazione. La confessione è arrivata dopo un lungo interrogatorio in caserma. La tragica fine di Martina Carbonaro: confessione e dettagli dell’omicidio. Il corpo di Martina è stato rinvenuto in un edificio abbandonato nei pressi del vecchio campo sportivo Moccia... 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Martina trovata senza vita a 14 anni: la confessione choc dopo la tragedia

Le notizie più recenti da fonti esterne

Martina Carbonaro trovata morta: il cadavere era sotto a un materasso vicino allo stadio. Aveva 14 anni; Martina Carbonaro, morta la 14enne scomparsa dal 26 maggio. Ipotesi omicidio, ex fidanzato in caserma; E' morta Martina Carbonaro: il cadavere trovato sotto il materasso di un casolare abbandonato dello stadio; Martina Carbonaro, il dolore della mamma: «Chi ti ha fatto del male la pagherà, ora vola in alto». 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Trovata senza vita la 14enne scomparsa nel Napoletano - E' stata trovata senza vita la 14enne Martina Carbonaro allontanatasi nella serata dello scorso 26 maggio e la cui scomparsa è stata denunciata dalla madre. (ANSA) ... 🔗Si legge su ansa.it

Martina Carbonaro, trovata morta la ragazza di 14 anni scomparsa ad Afragola: uccisa a bastonate dall'ex ragazzo, il corpo era in un armadio - Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni scomparsa da Afragola (Napoli) da lunedì scorso, è stata trovata morta. Il corpo senza vita era nell'alloggio abbandonato del custode ... 🔗Lo riporta ilmessaggero.it

Tragedia ad Afragola: trovata senza vita la giovane Martina Carbonaro - La scomparsa e la tragica fine di Martina Carbonaro, una giovane di 14 anni, ha colpito profondamente la comunità. 🔗Scrive notizie.it