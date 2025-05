Martina trovata morta a 14 anni le urla di dolore della madre

Una tragedia ha colpito la comunità di Afragola con la morte di Martina Carbonaro, appena 14 anni. Le strazianti parole della madre, che chiede di vedere la figlia, risuonano nelle notti buie, mentre la realtà di questa perdita inonda di dolore un'intera città. Una storia che solleva interrogativi e invita a riflettere su una vita spezzata troppo presto.

"Sta là dentro mia figlia, vero? A 14 anni devo vederla così?". Con queste parole disperate, una madre rompe il silenzio della notte ad Afragola. È l'inizio di una tragedia che si consuma tra le mura del campo sportivo Moccia, dove si è spenta la giovane Martina Carbonaro. L'intera comunità è sconvolta, il dolore dei genitori è palpabile e le grida della madre si diffondono nell'aria, mentre l'attesa e la speranza si mescolano a una crescente sensazione di sgomento.

