Martina Carbonaro uccisa dall' ex fidanzato fiaccolata a Afragola | L' amore vero non uccide

Una fiaccolata in memoria di Martina Carbonaro, giovane vittima di femminicidio, ha avuto luogo ad Afragola, promossa dal Comune. L'evento ha riunito la comunità per commemorare la ragazza e promuovere un messaggio forte: "L'amore vero non uccide". La partecipazione massiccia ha evidenziato l'importanza della sensibilizzazione contro la violenza di genere e la necessità di un cambiamento culturale.

Una fiaccolata in memoria di Martina Carbonaro, la giovane ragazza vittima di femminicidio, si è tenuta questa sera ad Afragola, organizzata dal Comune. La Città . 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Martina Carbonaro uccisa dall'ex fidanzato, fiaccolata a Afragola: «L'amore vero non uccide»

Afragola, tragica conferma: è della 14enne Martina Carbonaro il corpo ritrovato senza vita - Ad Afragola, si è giunta una tragica conferma: il corpo rinvenuto senza vita è quello di Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa lunedì. 🔗continua a leggere

