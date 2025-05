Martina Carbonaro uccisa dal fidanzato parla la madre | Voglio l' ergastolo

La tragedia di Martina Carbonaro scuote la comunità, mentre la madre si fa portavoce del dolore e della rabbia dopo la sua tragica morte per mano del fidanzato. Con lacrime agli occhi, chiede giustizia e una condanna esemplare: «Voglio l’ergastolo per quel mostro». La sua testimonianza è un appello alla società affinché non si dimentichi il valore della vita e il dramma delle vittime di violenza.

Non si dà pace, piange, crolla davanti alle telecamere, poi si rianima e chiede giustizia: «Voglio giustizia per mia figlia e l?ergastolo per quel mostro. L?ho trattato come. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Martina Carbonaro uccisa dal fidanzato, parla la madre: «Voglio l'ergastolo»

