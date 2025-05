Martina Carbonaro trovata morta | la ragazza di 14 anni uccisa a bastonate L' ex fidanzato confessa | Mi aveva lasciato

Martina Carbonaro, una ragazza di 14 anni scomparsa ad Afragola (Napoli), è stata trovata morta in circostanze tragiche. La sua vita è stata spezzata da un attacco violento, avvenuto dopo che l'ex fidanzato ha confessato di averla uccisa perché si era lasciata con lui. La comunità è sconvolta da questo atroce crimine che ha scosso tutto il Paese.

Morta uccisa a bastonate. Una fine terribile quella di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni scomparsa da Afragola (Napoli) da lunedì scorso. Il corpo senza vita era... 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Martina Carbonaro, trovata morta: la ragazza di 14 anni uccisa a bastonate. L'ex fidanzato confessa: «Mi aveva lasciato»

