Martina Carbonaro trovata morta la ragazza di 14 anni scomparsa ad Afragola

Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni scomparsa ad Afragola, è stata tragicamente trovata morta sotto un materasso nell'ex abitazione del custode del campo. La scoperta ha scosso l'intera comunità, suscitando dolore e incredulità per la sorte della giovane. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze della sua morte e per portare giustizia in questo caso straziante.

Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa nel tardo pomeriggio di ieri da Afragola, è stata trovata priva di vita sotto un materasso nell?ex abitazione del custode del campo... 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Martina Carbonaro, trovata morta la ragazza di 14 anni scomparsa ad Afragola

Le notizie più recenti da fonti esterne

Martina Carbonaro, trovata morta la ragazza di 14 anni scomparsa ad Afragola; Adolescente scomparsa nel nulla dopo incontro con l’ex. Indagano i carabinieri. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Martina Carbonaro, trovata morta la ragazza di 14 anni scomparsa ad Afragola - Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa nel tardo pomeriggio di ieri da Afragola, è stata trovata priva di vita sotto un materasso nell’ex abitazione del custode del campo ... 🔗Lo riporta ilmattino.it

Afragola, cresce l’ansia per Martina: era uscita di casa per un preciso motivo - Afragola, cresce l’ansia per Martina: era uscita di casa per un preciso motivo. I familiari hanno fatto sapere che avrebbe incontrato l’ex ... 🔗Lo riporta internapoli.it

Sono ore di ansia per Martina: la 14enne scomparsa dopo una passeggiata - Sono ore di ansia per la comunità di Afragola per la scomparsa di Martina Carbonaro. La 14enne è scomparsa nel nulla dal tardo pomeriggio di ieri. L’allarme, però, è scattato poco dopo le 20:30 quando ... 🔗Riporta napolitoday.it

Il video dell’ultimo abbraccio della mamma alla figlia: poi Martina ha ucciso e seppellito Elena