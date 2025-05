Martina Carbonaro trovata morta la ragazza di 14 anni scomparsa ad Afragola | uccisa a bastonate L' ex ragazzo avrebbe confessato il corpo era sotto un materasso

Martina Carbonaro, la 14enne di Afragola scomparsa nei giorni scorsi, è stata rinvenuta morta in un alloggio abbandonato. L'autopsia ha rivelato che la ragazza è stata uccisa a bastonate. L'ex fidanzato ha confessato il delitto, rivelando che il corpo era nascosto sotto un materasso. La tragedia ha scosso profondamente la comunità locale, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza e la violenza giovanile.

Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni scomparsa da Afragola (Napoli) da lunedì scorso, è stata trovata morta. Il corpo senza vita era nell'alloggio abbandonato del custode del... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Martina Carbonaro, trovata morta la ragazza di 14 anni scomparsa ad Afragola: uccisa a bastonate. L'ex ragazzo avrebbe confessato, il corpo era sotto un materasso

