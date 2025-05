Martina Carbonaro trovata morta la ragazza di 14 anni scomparsa ad Afragola Interrogato l' ex fidanzato

Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni scomparsa ad Afragola (Napoli) lunedì sera, è stata tragicamente trovata morta in un alloggio abbandonato. Le autorità stanno interrogando il suo ex fidanzato, mentre la comunità locale è scossa da questo drammatico evento che ha colpito la vita di una giovane promessa.

