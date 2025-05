Martina Carbonaro trovata morta la ragazza di 14 anni scomparsa ad Afragola | arrestato l' ex l' ha uccisa a colpi di pietra poi ha finto di partecipare alle ricerche

Martina Carbonaro, 14 anni, è stata trovata morta ad Afragola, dopo essere scomparsa lunedì. L'ex fidanzato, arrestato, è accusato di averla uccisa con un colpo di pietra, mentre nel contempo fingeva di partecipare alle ricerche. La tragica vicenda solleva interrogativi sul tema della violenza giovanile e delle relazioni tossiche.

Sarebbe stata uccisa a colpi di pietra dall'uomo che diceva di amarla. Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni scomparsa da Afragola (Napoli) da lunedì scorso, è...

Martina Carbonaro, a quattordicenne sparita in Afragola, hè stata trovata morta: u so ex-fidanzatu cunfessa l'omicidiu - Dopu esse sparita in a fine di u dopumezzogiu di luni 26 di maghju in Afragola, Martina Carbonaro, 14 anni, hè stata trova morta in una casa colonica in ruine vicinu à l'anzianu stadiu. 🔗Lo riporta notizie.it