Martina Carbonaro trovata morta ad Afragola | l’ex fidanzato confessa l’omicidio

La comunità di Afragola è colpita da una tragica notizia: Martina Carbonaro, una ragazza di quattordici anni scomparsa il 26 maggio, è stata trovata morta in un edificio abbandonato. L'ex fidanzato ha confessato l'omicidio, lasciando un'intera città in lutto e incredulità di fronte a questa devastante tragedia.

Una tragedia ha scosso profondamente la comunità di Afragola e l’intero hinterland napoletano. Il corpo della giovane Martina Carbonaro, quattordicenne scomparsa il 26 maggio, è stato ritrovato senza vita in un edificio abbandonato accanto all’ex campo sportivo Moccia. La scomparsa della ragazza, avvenuta nel tardo pomeriggio, aveva dato il via a intense ricerche che si sono concluse con la macabra scoperta da parte dei carabinieri nelle prime ore del 28 maggio. Secondo le prime indagini, il suo ex fidanzato, incapace di accettare la fine della loro relazione, avrebbe compiuto il terribile gesto... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

