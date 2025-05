Martina Carbonaro parla la madre della 14enne uccisa dal fidanzato | Lui le aveva dato una sberla

In un doloroso racconto, Fiorenza Cossentino, madre di Martina Carbonaro, la giovane tragicamente uccisa dal fidanzato ad Afragola, condivide il suo lutto e la rabbia per la perdita della figlia. Parlando del rapporto tossico e delle sue premonizioni, esprime la devastante sensazione di aver visto Martina "buttata via come spazzatura" e rivela il rifiuto del ragazzo di ammettere la violenza subita.

Fiorenza Cossentino, madre di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa ad Afragola dal fidanzato: «Mia figlia buttata via come spazzatura. Lui negava, ma ho capito subito». Le sue parole. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

Cosa riportano altre fonti

La mamma di Martina Carbonaro: “Chi ti ha fatto del male pagherà ”; Figlia mia chi ti ha fatto del male la pagherĂ , vola in alto: il post della mamma; Martina Carbonaro, il dolore della mamma: «Chi ti ha fatto del male la pagherĂ , ora vola in alto»; La mamma di Martina Carbonaro, trovata morta in un campo ad Afragola: Era bella come il sole, voglio giustizia. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Martina Carbonaro uccisa dal fidanzato, parla la madre: «Voglio l'ergastolo» - Non si dà pace, piange, crolla davanti alle telecamere, poi si rianima e chiede giustizia: «Voglio giustizia per mia figlia e l’ergastolo per quel mostro. L’ho trattato ... 🔗Riporta msn.com

Femminicidio di Martina Carbonaro, la madre rivela: “L’aveva già picchiata” - Il corpo di Martina Carbonaro, 14 anni, è stato trovato ad Afragola: era nascosto in un armadio vicino all'ex stadio “Moccia”. La madre rompe il silenzio. 🔗Secondo notizie.it

Martina Carbonaro, lo sfogo della madre contro l'ex fidanzato: "Dicevano che era bravo invece era un mostro. Voglio l'ergastolo" - La madre di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall'ex fidanzato: "Ho saputo che è stata messa in un sacco di spazzatura, ma come si fa?" ... 🔗Secondo affaritaliani.it