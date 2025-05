Martina Carbonaro non l’accetto | il lungo post della sua professoressa

In un toccante tributo, Carla Caputo, professoressa di Martina Carbonaro, esprime il suo sgomento e il dolore per la tragica morte della giovane, assassinata dal suo ex fidanzato. Attraverso un lungo post sui social, l’insegnante ricorda con affetto la vivacità di Martina, promettendo di portarne sempre nel cuore il ricordo e la memoria. La tragedia ha colpito profondamente la comunità di Afragola.

"Non l'accetto, non ci posso credere e invece è arrivata la notizia della tua morte". Così in un lungo post sui social Carla Caputo, insegnante di Martina Carbonaro, la 14enne di Afragola (Napoli) uccisa dall'ex fidanzato. "Porterò per sempre nel cuore il tuo volto, la tua voce, la tua presenza in aula.

