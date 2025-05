Martina Carbonaro morta ad Afragola il luogo dove è stato trovato il corpo della 14enne

Martina Carbonaro, una ragazza di 14 anni scomparsa ad Afragola, è stata tragicamente trovata morta in un luogo che ha scosso la comunità locale. Il suo ex fidanzato, Alessio Tucci, 18 anni, è stato arrestato e, dopo un lungo interrogatorio, ha confessato di aver ucciso la giovane, incapace di accettare la fine della loro relazione.

Ecco il luogo dove è stato ritrovato il corpo senza vita di Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa ad Afragola (in provincia di Napoli). Fermato l’ex fidanzato Alessio Tucci, 18enne, che dopo ore di interrogatorio in caserma ha confessato di aver ucciso la ragazza perché non accettava la fine della loro relazione. Il cadavere della vittima è stato rinvenuto dai Carabinieri della Compagnia di Casoria e di Castello di Cisterna nei locali adibiti ad ex abitazione del custode dello stadio “Moccia” di Afragola... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Martina Carbonaro morta ad Afragola, il luogo dove è stato trovato il corpo della 14enne

