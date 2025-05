Martina Carbonaro lo sfogo della madre contro l' ex fidanzato | Dicevano che era bravo invece era un mostro Voglio l' ergastolo

L’atroce omicidio di Martina Carbonaro ha scosso profondamente l’opinione pubblica, portando la madre della 14enne a un accorato sfogo contro l’ex fidanzato. "Dicevano che era bravo, invece era un mostro", ha dichiarato, chiedendo giustizia e un ergastolo per il responsabile. Il dolore per la perdita e la brutalità del gesto emergono dalle sue parole, insieme a un profondo interrogativo sulla dignità e il rispetto per la vita.

La madre di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa dall'ex fidanzato: "Ho saputo che è stata messa in un sacco di spazzatura, ma come si fa?"

