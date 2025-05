Martina Carbonaro l’ex fidanzato Alessio Tucci confessa | Uccisa perché mi aveva lasciato

La tragica vicenda di Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa ad Afragola e ritrovata morta, ha scosso l'Italia. Il suo ex fidanzato, Alessio Tucci, ha confessato di averla uccisa in seguito alla loro separazione, evidenziando una dinamica di possessività e violenza che ha portato a un epilogo drammatico e inaccettabile. L'episodio riaccende il dibattito sulla violenza tra i giovani e le sue drammatiche conseguenze

Martina Carbonaro, la 14enne scomparsa lunedì ad Afragola (Napoli) e trovata morta due giorni dopo in un edificio diroccato vicino allo stadio del paese, sarebbe stata uccisa dall'ex fidanzato, il 18enne Alessio Tucci, perché l'aveva lasciato di recente e lui non accettava la fine della loro relazione. Il giovane è stato interrogato dal pm della Procura di Napoli Nord e dai Carabinieri della compagnia di Casoria e del nucleo investigativo di Castello di Cisterna dopo il ritrovamento del corpo della ragazzina, e davanti a loro ha confessato il delitto e il movente sentimentale. Nei suoi confronti è stato emesso un fermo per omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere...